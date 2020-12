Napoli-Real Sociedad, ufficializzato il direttore di gara: il comunicato della SSC Napoli

Giovedì è vicino, e il Napoli è atteso da una sfida importante con la Real Sociedad, decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Due sono i risultati a favore degli azzurri per qualificarsi: pareggio o vittoria. Intanto è stato ufficializzato il direttore di gara, come lo si può notare dal comunicato via social della SSC Napoli: