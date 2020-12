Buonasera a tutti i lettori di MondoNapoli.it!

È in onda l’appuntamento serale con MondoNapoli Live con un ospite speciale: Salvatore Aronica! L’ex calciatore azzurro, ed attuale tecnico del Savoia, ha regalato tante emozioni al popolo partenopeo, che lo ricorda ancora oggi con grande riconoscenza, e stasera risponderà anche alle vostre domande e considerazioni!

Per guardare la diretta e per interagire con l'ex calciatore azzurro

Altrimenti potete seguire qui la diretta testuale, aggiornando questo articolo cliccando su F5!

“Buonasera a tutti! È un piacere mio essere qui e quando si parla di Napoli è sempre un onore!”

Il 14 settembre 2008 c’è stato il tuo esordio con la maglia del Napoli. Arrivavi dalla Reggina ma ti saresti mai aspettato che da lì a tre anni saresti arrivato in Champions?

“Sinceramente non me l’aspettavo perché erano i primi anni della rinascita del Napoli. Io venivo da un percorso di crescita e quando è arrivata la chiamata del Napoli non potevo rifiutare. Da lì poi sono stati 5 anni di successi”.

Tu che l’hai vissuto con la nostra maglia, cosa si prova a sentire l’urlo dell’inno della Champions League al San Paolo?

“È un’emozione unica, adrenalina pura e in questo ultimo periodo è brutto per i calciatori non vivere tutto ciò. L’urlo del San Paolo era diventato famosissimo proprio per i cori e per le coreografie che i tifosi facevano, specie in Champions visto che era tutto pieno”.

