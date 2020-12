Juve-Napoli, ADL aggiunge un nuovo legale in squadra! Cosa si aspetta il patron azzurro

La battaglia legale continua, il caso Juventus-Napoli iniziato il 3 ottobre scorso, con la mancata partenza degli azzurri per Torino, va avanti. Venerdì al Collegio di Garanzia dello Sport, è stato presentato il ricorso, presso il Coni, che ha già chiarito nei giorni successivi alla sentenza della Corte d’ Appello che avrebbe proceduto a sezioni unite nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni. Il Napoli ha ampliato l’equipe dei suoi legali con il professore Enrico Lubrano, cassazionista e ordinario di Diritto dello Sport alla Luiss Guido Carli di Roma.

Un ricorso di 33 pagine, quello presentato dal Napoli, puntando a smontare l’impianto della sentenza emessa in secondo grado, il Collegio di Garanzia non interviene nel merito del dispositivo ma ne valuta la legittimità in punta di diritto, l’eventuale illogicità e contraddittorietà, verifica se sono state omesse prove rilevanti. De Laurentiis in caso negativo è pronto a ricorrere alla giustizia ordinaria (Tar, Consiglio di Stato e Tas) ma è fiducioso, l’ha ribadito all’inaugurazione della fermata della Cumana «Mostra-Maradona»: “Aspettiamo con grande tranquillità e serenità il giudizio del terzo grado. Non deve essere un braccio di ferro tra la giustizia sportiva e lo Stato, questa pandemia era imprevedibile, quindi deve prevalere il buonsenso, m’ aspetto che in questa terza fase di giudizio venga esaminata la questione senza alcuna malizia e con il diritto che forse nella fase precedente è stato messo da parte”, ha spiegato il patron. Gattuso e la squadra fremono, vogliono riavere il punto di penalizzazione conquistato sul campo e sperano di giocare la gara contro la Juventus che non hanno mai disputato.

