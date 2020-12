TuttoSport – Prestazione super di Insigne, si sblocca Petagna

Tutto facile o quasi per il Napoli di Gennaro Gattuso contro un Crotone che per mezz’ora ha giocato alla pari contro gli azzurri. Insigne è il migliore dei suoi con una super prestazione con gol, assist, giocate di alta classe e tanta corsa. Gattuso si affida a Petagna, per la prima volta titolare in campionato, che in apertura spara su Cordaz.

A centrocampo Demme non è solo il metronomo della squadra ma dà sempre una alternativa di passaggio ai compagni e libera Zielinski dal dover correre troppo. Il polacco avvia l’azione del vantaggio con un elegante tunnel e servizio per Insigne che trova l’ angolo lontano alla sinistra di Cordaz. Il Crotone perde Benali per infortunio e il neo entrato Vulic sfiora il pareggio, ma Ospina salva la porta.



Ad inizio ripresa il rosso (segnalato dal Var, poichè Marinelli aveva estratto il giallo) per Petriccione e il Crotone scompare dal campo. Bella l’ azione del raddoppio di Lozano su assist di Insigne, mentre la terza rete dei partenopei porta la firma di Demme con un destro chirurgico, quindi il poker di Petagna.



Gattuso elogia i suoi: “I complimenti vanno alla squadra, abbiamo saputo soffrire. Il risultato è bugiardo, il Crotone ci ha messo in difficoltà e l’ espulsione di Petriccione ci ha dato una mano. Noi però l’ abbiamo preparata bene, non è facile giocare ogni 3-4 giorni”. E ora la Real Sociedad: “Ci giochiamo il primo obiettivo stagionale con la consapevolezza che è una tappa importante contro un avversario difficile da affrontare”.



Stroppa invece resta ottimista: “Di sicuro ci mettiamo alle spalle un inizio di campionato difficile se non impossibile. Abbiamo dimostrato, e lo ribadisco per farmi portavoce della squadra, che noi in questo campionato ci vogliamo stare e la squadra ha dimostrato di poterci stare. Io per primo voglio metterci la faccia e dire che questa squadra si può salvare alla grande”.