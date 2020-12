TuttoSport – Inter, Milik resta nel mirino ma spunta l’occasione Marcos Paulo

Occasione Marcos Paulo per l’ Inter. Il club nerazzurro, infatti, secondo “Gianlucadimarzio.com” avrebbe messo le mani sull’ attaccante classe 2001 della Fluminense, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.



L’ Inter, che già a gennaio cercherà di regalare a Conte una quarta punta di livello (i nomi principali restano quelli di Giroud e Milik, anche loro in scadenza di contratto al termine dell’ annata ’20-21), segue da anni questo attaccante brasiliano dotato di un gran fisico e di una buona duttilità tattica. Marcos Paulo sembrava destinato ad approdare in Europa già la scorsa estate, visto che il Lille lo aveva individuato come sostituto di Victor Osimhen, ma l’ offerta da 15 milioni non era bastata a convincere il club brasiliano, che ora però rischia di perderlo a zero.

Inoltre il brasiliano toglierebbe nessuno slot per gli extracomunitari futuri dell’ Inter, avendo il passaporto portoghese. In questo 2020 il ragazzo ha disputato 31 partite fra campionato Carioca e Brasilerao, segnando 6 gol, oltre a 2 reti nella Coppa del Brasile in altrettante partite. Come detto, però, se il talento brasiliano arriverà, sarà solamente per la prossima stagione e con la possibilità che l’Inter possa mandarlo in prestito o tenerlo in rosa.



A gennaio, invece, il club nerazzurro proverà a portare a Milano un attaccante che possa dare respiro a Lukaku. La partita di mercoledì contro lo Shakhtar dirà molto in questo senso: se l’Inter andrà avanti in Champions o retrocederà in Europa League, diventerà importantissimo avere un attaccante che possa far tirare il fiato al gigante belga. Non è da escludere che, con l’ eliminazione dall’ Europa, la società non decida di rimanere così, con Pinamonti quarta punta. Se si andrà con un innesto, l’ ex Primavera verrà probabilmente piazzato da qualche parte e il club nerazzurro darà l’ assalto a uno fra Giroud e Milik. Il francese del Chelsea dopo il poker al Siviglia, ha giocato e segnato sabato contro il Leeds e se Lampard insisterà a dargli spazio, quasi sicuramente terminerà la stagione a Londra.



Milik rimane fuori rosa al Napoli, ma a gennaio dovrà trovare una soluzione per non perdere gli Europei. De Laurentiis lo valuta 18 milioni, l’ Inter ci pensa, anche perché deve ricevere dagli azzurri 19 milioni per il riscatto di Politano.