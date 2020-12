Repubblica, arbitri pronti ad interagire con il pubblico: l’idea dell’AIA

L’AIA è pronta ad una “rivoluzione” per il mondo arbitrale. Come riporta La Repubblica, infatti si sta valutando l’idea di creare un portale, dove gli arbitri prenderanno parola, spiegando quelli che sono gli episodi valutati, nel corso della giornata di campionato:

“L’AIA sta mettendo in pratica un portale, dove gli arbitri potranno interagire con il pubblico. Non si tratta di dirette o di tweet, come vengono fatti in Germania. Si tratta di interventi didattici per spiegare i casi limiti. Un punto di partenza, in attesa della sala unica del VAR a Coverciano. Quando questa sarà attiva, verranno coordinati interventi in campo e l’analisi pubblica sarà inevitabile”.