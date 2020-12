Andrea Petagna si prende la rivincita che tutti i tifosi del Napoli attendevano. Si impegna, lotta su ogni pallone, gli manca solo il goal: lo trova su assist di Mertens, appena entrato proprio per servirgli la palla del goal su un piatto di argento.

L’attaccante si libera, si sfoga nel post partita. L’edizione de Il Roma riporta alcune sue parole: “Ho sofferto per le cose non belle dette dopo l’Az, ma ora dobbiamo rialzarci e provare a qualificarci in Europa”.

L’ex Spal ha ritrovato un’ottima condizione dopo l’estate, periodo in cui aveva perso ben 10 kili.

Lo testimoniano le sue parole: “Era la prima volta che giocavo 90 minuti da luglio, ora lavoriamo forte per farci trovare sempre pronti. Siamo una squadra forte e ci alleniamo molto bene”.