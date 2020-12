Diego Demme ha segnato ieri a Crotone, in Calabria. La terra del padre, a due passi da casa sua: a venti chilometri esatti da Crotone, infatti, è nato suo padre Vincenzo.

Scandale è il nome del paese nativo del suo papà, come si legge dall’edizione de Il Mattino.

Sul quotidiano stamane si leggono tali parole: “La sua famiglia è originaria è lì, un po’ tutti lo seguono nelle partite in tv. Papà Vincenzo, il suo primo tifoso, lo chiamò Diego perchè tifava Maradona e per il Napoli d’oro in quegli anni magici ed è stato il più contento di tutti quando suo figlio indossò la maglia azzurra e si trasferì a gennaio scorso dal Lipsia al Napoli“.

Origini a parte, il centrocampista ha disputato ieri una grandissima gara.

“Gioca con semplicità e fa sempre la cosa giusta, contro il Crotone ha messo in mostra tutte le sue doti nel giro palla e tutta la sua capacità tattica di leggere bene le situazioni in chiave difensiva“. La parola chiave, per il Mattino, è equilibrio.