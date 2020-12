Il Giornale – Napoli: poker al Crotone e aggancio al terzo posto

Facile il successo del Napoli in casa del Crotone: la squadra di Gattuso cala il poker, sbloccando la gara con Insigne e chiudendola nella ripresa con Lozano (5° gol in 9 partite, già uno in più dell’ intera stagione scorsa), Demme e Petagna. I calabresi hanno giocato per quasi tutto il secondo tempo in 10: rosso a Petriccione (rettificato al Var dopo che Marinelli aveva estratto il giallo) per un intervento duro sullo stesso Demme.



Napoli al 3° posto insieme alla Juve e ora giovedì si punta alla qualificazione ai sedicesimi di Europa League (basta un punto in casa contro la Real Sociedad). Dopo tre sopralluoghi e quasi un’ora di attesa, rinviata Udinese – Atalanta per impraticabilità del campo causa pioggia. I bergamaschi hanno così riposato in vista del match decisivo di Champions con l’ Ajax, recupero forse a metà gennaio. A Udine non si rinviava una gara dal 2009. Due 0-0 tra Parma – Benevento e Roma – Sassuolo, 1-1 tra Verona e Cagliari: vantaggio dei veneti con Zaccagni, ma nella ripresa i sardi agguantano il pareggio con il gol di Marin.