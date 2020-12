Gennaro Gattuso ha parlato nel post partita di Crotone-Napoli e, come sempre, le sue parole non sono mai banali. Il tecnico ha analizzato la vittoria passo dopo passo e ha anche fatto i complimenti agli avversari.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta, dunque, le sue dichiarazioni. Ringhio ha parlato di un calcio diverso e di quello che vuole lui, sempre e comunque, dalla sua squadra: “Il risultato è bugiardo, il Crotone ci ha messo in difficoltà ma poi è stato penalizzato dall’inferiorità numerica. Non voglio che i giocatori mi somiglino, li voglio tecnici ma senza dimenticare il coltello tra i denti”. Avrei fatto probabilmente molta panchina in una squadra così.“



Il tecnico si apre anche sul tema rinnovo, dimostrandosi conciso e diretto: “Non è la priorità, gli avvocati seguono la situazione. A me interessa lavorare a mio agio e la società mi ha dato una grande opportunità“

Un Gennaro Gattuso a 360 gradi, che si prende anche la briga di spiegare ai microfoni quello che vuole dai suoi calciatori e come vede il calcio attualmente. Gli interessa lavorare, sudare durante la settimana a Castel Volturno.