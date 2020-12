CorrSport – Gattuso: “Complimenti ai ragazzi ma ora pretendo continuità”

Il Napoli di Rino Gattuso non conosce mezze misure: o vince o perde. Mai un pareggio nelle prime dieci del campionato, per la seconda volta nella storia azzurra dopo il precedente della stagione 1939-1940.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi: il Crotone ci ha messo in difficoltà e noi abbiamo saputo soffrire”.

E la classifica è nuovamente interessante, agganciata la Juve al terzo posto con 20 punti, a un solo passo dal secondo dell’Inter. “Anche noi sul campo abbiamo 21 punti. Abbiamo fatto cose importanti ma ora serve continuità: giovedì giocheremo per il nostro primo obiettivo”. La qualificazione ai sedicesimi di Europa League, distante un punto e in ballo nell’ultima della fase a gironi contro la Real Sociedad.



Riguardo alla vittoria di Crotone: “La squadra mi è piaciuta: abbiamo saputo battagliare. Il Crotone ci ha creato problemi ma abbiamo tenuto botta: il risultato è bugiardo, l’espulsione ci ha avvantaggiato, ma nessuna partita è facile e non lo è neanche giocare ogni tre giorni o tornare alle 5 del mattino da una trasferta europea. In questo momento la cosa principale è fare meno danni possibile e perdere meno giocatori possibile”.



Il debutto nello stadio Diego Armando Maradona va onorato, certo, ma l’attacco è in forma strepitosa: “Segnano tutti, si, ma la cosa fondamentale è che siamo la miglior difesa: 7 gol sul campo”.

Per chiudere, una parentesi sui singoli: “Zielinski? Mai visto saltare l’uomo come fa lui. Danza con il pallone: gli mancano 7-8 gol per diventare un top vero”.

Sul suo rinnovo, invece: “Se ne occupano i miei legali: per me conta lavorare a mio agio, la società mi ha dato una grande opportunità. Vedremo, voglio concentrarmi e ottenere qualcosa di importante in questa stagione”.