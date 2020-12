Sky – Stroppa: “Abbiamo dei limiti, le prestazioni non bastano. Sull’espulsione…”

Il Napoli vince e convince allo Scida contro il Crotone. Gli azzurri vincono per 4-0 la partita grazie alle reti di Insigne, Lozano, Demme e Petagna. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così Giovanni Stroppa:

“ La mia visione della partita la posso fare solo fino al 30esimo del primo tempo, dopo ci siamo spenti. Il Napoli è una squadra molto forte, del palleggio fa la sua forza, e fino all’espulsione abbiamo provato a limtarli, poi ci hanno surclassato sul piano del gioco. C‘è un giocatore fra le loro fila che ha fatto la differenza, si chiama Insigne, bisogna fargli i complimenti. Nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di amarezza per quello che non abbiamo fatto.

Io ci metto la faccia, è difficile in questo momento dire che per noi inizia un altro campionato. Sapevamo che durante il nostro percorso avremmo incontrato delle difficoltà, e che potevamo affrontare sfidando le prime cinque del campionato. Ci teniamo le prestazioni ma ciò non basta, abbiamo dei limiti.

L’espulsione di Petriccione mi sembra giusta, c’è un evidente piede alto e ci sta la valutazione del direttore di gara, nulla da dire.“