Sky – Petagna: “Ho vissuto male le critiche dopo l’Az, abbiamo subito critiche ingiuste”

Il Napoli vince e convince allo Scida contro il Crotone. Gli azzurri vincono per 4-0 la partita grazie alle reti di Insigne, Lozano, Demme e Petagna. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così Andrea Petagna:

“Oggi era importante vincere, sono molto contento per il gol e ringrazio Dries per l’assist. Ho vissuto male le critiche dopo la partita con l’AZ, ma ora dobbiamo rialzarci e provare a qualificarci in Europa. La sana concorrenza che c’è migliora tutti quanti in allenamento e fa bene alla squadra; sono contento della mia prestazione, non giocavo 90 minuti da luglio. Siamo una squadra forte e ci alleniamo molto bene. Credo che nelle ultime settimane abbiamo subito critiche ingiuste, ci è mancato cinismo sotto porta ma dobbiamo continuare su questa strada, possiamo essere davvero competitivi”.