Sky – Gattuso: “Oggi non era facile, bisogna preparare partita dopo partita. Su Zielinski dico questo”

Il Napoli vince e convince allo Scida contro il Crotone. Gli azzurri vincono per 4-0 la partita grazie alle reti di Insigne, Lozano, Demme e Petagna. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così Gennaro Gattuso:

“Le partite sono tutte difficili, e faccio i complimento alla squadra, dobbiamo mantenere questa strada. Ogni partita è a sè, non era facile oggi proprio perchè giochiamo ogni tre giorni, bisogna preparare partita dopo partita e non perdere giocatori. Oggi c’è bisogno di continuità, la classifica non la guardiamo. Giovedì partita importante, ci giochiamo un qualcosa di importante contro una squadra forte.

Io voglio giocatori tecnici che giocano da squadra, non devono assomigliare a me ma devono avere il coltello fra i denti, se giocano come me stanno in panchina, io cerco altro. Questo è un calcio pensante io non ero bravo a giocare così, si palleggia tanto e si cercare la superiorità.

Zielinski ha tantissima qualità, danza con il pallone fra i piedi; ha tecnica, balistica è forte. Dopo il periodo di stop – causa coronavirus – sta ritrovando la continuità e la forma ha grandi margini di crescita. Quando giocavo io nel Milan rompevo le scatole ad Ibra, io non gli permettevo di alzare la voce con me; anche se lui non guarda in faccia a nessuno: distrugge i calciatori perché pretende tanto prima da se stesso e poi dai suoi compagni. E’ un giocatore straordinario anche a 40 anni, e fa la differenza con la sua mentalità. Ad oggi negli spogliatoi non governano alcuni calciatori ma i telefonini, e noi allenatori dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni, magari certe cose a me non piacciono per il mio vissuta ma se a loro fanno bene e creano concentrazione allora devo prenderli in un modo diverso, l’importante è andare bene in campo“.