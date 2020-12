LIVE – Termina il primo tempo: azzurri in vantaggio con Insigne e padroni del campo

E’ finito il primo tempo di Crotone-Napoli, una partita valevole per la decima giornata di Serie A e che, per il momento, vede il Napoli in vantaggio per 1-0 sul Crotone.

Una partita ben giocata dalle due squadre e che ha visto le due squadre contrapporsi,ma provare a giocare sempre; il Crotone prova a giocare bene e prova a verticalizzare sugli esterni e a saltare l’uomo con Messias, che ha messo in difficoltà Koulibaly, ma alla fine il Crotone non ha creato nulla.

Il Napoli, invece, ha avuto due buone occasioni con Petagna, che, soprattutto nel secondo caso, poteva essere più cinico; fortunatamente, il vero capitano di questa squadra, Lorenzo Insigne, ha calciato a giro e ha segnato il goal del vantaggio con un bellissimo tiro a giro che ha portato in vantaggio gli azzurri.

Per il momento, gli azzurri gestiscono bene, ma nel secondo tempo dovranno essere più attenti e molto più cattivi sotto porta per portare a casa il risultato.