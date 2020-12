LIVE – Petagna e Insigne subito vicini al goal: ottima partenza del Napoli! Ammonito KK

Il Napoli parte subito forte: non appena 30 secondi dopo il fischio d’inizio, il Napoli ha subito un occasione per andare avanti e freddare subito il Crotone.

In particolare, su una palla recuperata da Zielinski, il polacco ha servito Petagna che ha ricevuto spalle alla porta e si è girato, facendo partire un tiro a giro che è andata fuori di molto poco. Petagna bravo anche ad assistere con un cambio gioco Insigne, che però ha calciato tra le braccia di Cordaz.

Al momento, la partita si può accendere da un momento all’altro, ma il Napoli può far male ai crotonesi con gli scatti in avanti di Lozano. Però bisogna stare molto attenti a Messias, che con i suoi dribbling può portare scompiglio e far ammonire Koulibaly e ai calci d’angolo: i calabresi hanno già battuto 2 calci d’angolo e possono essere pericolosi.