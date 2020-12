E’ ricominciato il secondo tempo di Crotone-Napoli; al momento, gli azzurri scendono in campo con lo stesso 11 del primo tempo, mentre nel Crotone l’unico cambio effettuato è stato nel primo tempo con l’entrata di Vulic al posto di Benali.

In questo secondo tempo, il Napoli deve stare molto attento alle incursioni di Messias e crearsi le occasioni per chiudere la partita. Nei primi minuti, dolorante Demme per un brutto intervento di Petriccione, che l’arbitro decide di vedere al Var e decide di espellerlo per l’intervento con il piede a martello.

Dunque, il Crotone finirà in 10 questa partita.