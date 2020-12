Il Napoli continua a giocare e a divertirsi in campo: ormai il Crotone ha mollato, in inferiorità numerica e sotto di ben 3 goal, e il Napoli si può divertire e giocare in totale scioltezza.

Infatti, Mertens ha provato un tiro a giro su cui non è riuscito ad intervenire Politano, mentre, dopo una bella partita sporca, si sblocca anche Petagna, che sigla il 4-0 su assist di Mertens, che conferma di essere in un buon momento.

Nel frattempo, Gattuso ha centellinato le forze e ha deciso di togliere Koulibaly e dare un po’ di minutaggio a Maksimovic.