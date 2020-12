Infortunio Osimhen, i tempi di recupero potrebbero allungarsi ancora

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i tempi di recupero dall’infortunio per Victor Osimhen dovrebbero allungarsi ulteriormente. L’attaccante nigeriano, infatti, non ha ancora recuperato dalla lussazione alla spalla rimediata in nazionale e potrebbe stare fuori altre due o tre settimane. Questo perchè oltre alla lussazione bisogna tener conto anche delle conseguenze infiammatorie legate al trauma. La speranza è quello di riaverlo prima di Natale, forse contro la Lazio il 20 dicembre, ma solo se non avvertirà più alcun fastidio.