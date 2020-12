GdS – Gattuso ha parlato con i suoi: ecco cosa cambia a Crotone

Come riportato nell’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport Gennaro Gattuso è pronto a cambiare diverse cose rispetto alla partita con l’AZ contro il Crotone. Se contro gli olandesi Gattuso ha schierato un 4-3-3 con Mertens davanti e Bakayoko mediano ora qualcosa è destinato a cambiare. Nella giornata di ieri durante l’allenamento mattutino il tecnico ha parlato coni suoi giocatori, e loro ha chiesto chi fosse più in condizione per poter così schierare la formazione più in forma e affrontare al meglio la partita decisiva di giovedì contro la Real Sociedad.

Dopo il confronto fra l’allenatore e la squadra sembra sicuro un ritorno al 4-2-3-1 con Petagna a comandare l’attacco, alle sue spalle con ogni probabilità ci sarà Zielinski a fare da tre quartista. In mezzo al campo ritorna Demme.