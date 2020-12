Come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, per Gennaro Gattuso è vietato abbassare l’attenzione nella partita di quest’oggi contro il Crotone. Il tecnico azzurro sa benissimo che queste gare possono nascondere molte insidie e per questo ha tenuto un colloquio con tutti i calciatori con un unico tema: guai a fidarsi del Crotone. Il Napoli fino ad ora non ha mai sbagliato contro le piccole e non vorrebbe interrompere questa striscia proprio oggi.