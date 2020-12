La copertina dell’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al derby della Mole che si giocherà oggi alle ore 18:00. Il quotidiano dedica ampio spazio anche alla situazione societaria in casa Juve. Infatti, i bianconeri, sono indagati per lo scandalo Suarez e Paratici ha ricevuto un avviso di garanzia. Ampio spazio anche per l’Inter, che oggi giocherà contro il Bologna, per la trattativa con Giroud.