La prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al derby della Mole. Il quotidiano però dedica ampio spazio anche alla situazione societaria in casa Juventus. Infatti, il dirigente sportivo dei bianconeri, Paratici è indagato e sono stati coinvolti anche i legali. Ampio spazio ance per l’Inter che andrà di scena alle ore 18:00 ,contro il Bologna, a San Siro. Spazio anche per il Milan con la sorpresa Hauge in rete, in Europa League, contro il Celtic.