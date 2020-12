PRIMA PAGINA – CdS: “Stadio Maradona, Napoli ha scelto!”

La prima pagina del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla ufficialità del cambio di nome dello stadio degli azzurri. Infatti il Napoli non giocherà più allo stadio San Paolo ma allo stadio Diego Armando Maradona dopo la decisione presa ieri dalla giunta comunale. Ampio spazio anche per la Juventus indagata per lo scandalo Suarez con avviso di garanzia a Paratici e ai legali bianconeri. Ampio spazio anche per il derby della Mole, alle 18:00, e al ricorso degli azzurri presentato al CONI per il 0-3 a tavolino contro la Juventus.