MondoNapoli Live non vi lascia mai, anzi raddoppia e vi tiene compagna per tutta la serata: infatti, stasera, la nostra trasmissione andrà in diretta con ben due puntate, sempre su Facebook e su YouTube.

Partiamo dal primo appuntamento di oggi: alle ore 18 MondoNapoli Live andrà in onda con la puntata incentrata sul post Az-Napoli, un match non giocato bene dagli azzurri, che hanno pareggiato fuori casa e che ora si giocheranno il tutto per tutto nel match casalingo contro la Real Sociedad.

I nostri esperti, dunque, analizzeranno la gara con i soliti dati della partita, le solite pagelle, i top e i flop e l’analisi tattica per scoprire le mosse di Ringhio Gattuso. Verrà analizzata anche la situazione nel girone e le possibili combinazioni per il passaggio del turno del Napoli.

Inoltre, ci sarà anche la nostra solita rubrica del Fantacalcio con la formazione con i migliori giocatori da schierare e con i consigli dei nostri esperti alle vostre domande. Questa la copertina di stasera:

Alle 21, invece, vi attendiamo con un appuntamento speciale: infatti, sarà con noi in diretta Maurizio De Giovanni, uno dei più grandi scrittori del palcoscenico letterario italiano, nonché grande tifoso del Napoli, che parlerà della scomparsa di Diego Maradona, dei suoi ricordi e dell’impatto che questo campione ha avuto nel mondo, anche con la sua morte.

Dunque, non perdetevi per nulla al mondo i due appuntamenti di stasera e le dirette di MondoNapoli Live!

Si ringraziano i nostri sponsor ufficiali: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masone 28/30, info 3713790143