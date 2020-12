Il Napoli, ieri, ha perso un’occasione, una grande occasione per crescere ulteriormente, per fare un passo in più in avanti e chiudere il girone.

Come detto e ripetuto, molti giocatori hanno giocato sottotono e non hanno fatto una prestazione degna de loro potenziale. Ieri, Fabian in particolare, ha faticato molto nel centrocampo a 3 con Zielinski che si alzava.

Lo spagnolo è sembrato da subito distratto, ha sbagliato passaggi molto semplici e ha fatto fatica a trovare la posizione in campo; a testimonianza di ciò, Fabian è stato il primo sostituito da Gattuso e al suo posto è entrato Elmas. Questi i voti dei quotidiani: