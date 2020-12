Ghoulam: “Dobbiamo avere continuità per andare avanti. Basta parlare di Sarri, ora c’è Gattuso e siamo uniti con lui. Maradona unico, vogliamo imitarlo”

Faouzi Ghoulam, terzino algerino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mi sento bene, sono molto felice di tornare a giocare, lo aspettavo da molto. Mister mi da molti minuti ed io ne devo approfittare”

“Contro la Real Sociedad non sarà facile giocare, come anche contro l’Az con cui abbiamo perso. La Real gioca bene ed sono primi in Spagna: volevamo vincerla ieri, siamo dispiaciuti del risultato”

“Europa League è un obiettivo: tutte le competizioni dove giochiamo sono importanti per noi, dobbiamo dare il 100 per cento per noi, per i tifosi e tutto l’ambiente Napoli che se lo merita”

“A Crotone vogliamo vincere, il campionato è lungo e difficile: non possiamo perdere punti contro le piccole perchè dobbiamo avere continuità di risultati e di gioco per andare avanti”

“Il modulo cambia poco per noi, se si giochi a 3 o 2: noi siamo forti e se facciamo quello che dobbiamo fare, preparando bene le gare dando sempre il massimo per vincere, i risultati arriveranno. Dipende dal nostro atteggiamento, perchè abbiamo una rosa fortissima e completa”

“Non so se è piu forte il Napoli di Sarri: la differenza sta nella continuità, le gare come quella contro la Roma ci danno la carica e fiducia: la rosa è ampia con giocatori di qualità per andare avanti in ogni competizione”

“Gattuso è un grande allenatore, non dobbiamo parlare più del Napoli di Sarri perchè dobbiamo andare avanti. Gattuso ci ha preso che eravamo a pezzi mentalmente e fisicamente, lui con noi ha fatto un lavoro strepitoso e ora diamo tutto per il mister”

“Manca il San Paolo, è il nostro 12esimo uomo: senza perdiamo qualcosa sicuramente, avremo voluto vivere questo momento non facile tutti insieme uniti come una famiglia”

“Maradona è stato un grande per il calcio, un Dio a Napoli. E’ stata durissima la sua perdita, per me è sempre stato un idolo: è stato un fattore quando scelsi il Napoli nel 2013. Solo i napoletani possono capire cosa è stato lui in città, qualcosa che va oltre il calcio. Noi vogliamo essere come lui, portare il Napoli in giro per il mondo ed in Italia con orgoglio visto il razzismo nei confronti dei napoletani. Lui è stato unico, la dimostrazione d’affetto dei napoletani è la prova di cosa sia stato qui”

“Giusto intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona, però è una domanda da fare ai napoletani visto che loro che l’hanno scelto. Lo merita sicuramente, siamo orgogliosi di giocare in questo stadio”

“Nel 2021 non chiedo a livello calcistico, ci sono cose più importanti ora del calcio: ci sono persone che stanno morendo e quindi auguro salute. I napoletani si meritano un anno positivo pieno di salute”