ULTIM’ORA – Nuovo DPCM: tutte le novità illustrate dal Premier Conte

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha parlato in conferenza stampa, intorno alle ore 21 e 15, da Palazzo Chigi, per illustrare le misure del nuovo Dpcm.

Di seguito vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni:

“Continueremo ad avere le regioni colorate: gialle, arancioni e rosse. È un sistema che sta funzionando. Sono misure adeguate, senza penalizzare territori che non hanno necessità. In prossimità delle festività natalizie, con ogni probabilità, tutte le Regioni saranno gialle. Stiamo evitando un lockdown generalizzato. Ma non possiamo abbassare la guardia. Sono in arrivo le festività natalizie e non possono essere affrontate con le misure predisposte per la zona gialla. Vi saranno quindi misure limitate dal 21 dicembre al 6 gennaio per evitare un’ondata ancora più aggressiva”.

Continua il Premier: “Pertanto in quel periodo: saranno vietati tutti gli spostamenti da una Regione all’altra. Il 25 dicembre, il 26 dicembre ed il 1 gennaio non sarà possibile neanche spostarsi da un comune all’altro. Ci sarà il coprifuoco dalle ore 22 alle 5. A capodanno il divieto sarà esteso fino alle 7 del mattino del primo gennaio. Gli spostamenti saranno autorizzati solo per il rientro alla propria abitazione e per motivi lavorativi. Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 12 dicembre e il 6 gennaio dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena. Saranno sospese le crociere. Dal 7 gennaio ricomincia la didattica a distanza per le scuole superiori. Raccomandiamo di non ricevere a casa le persone non conviventi, durante il periodo di festività. Infine, dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi restano aperti fino alle ore 21”.