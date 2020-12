Verso AZ-Napoli, allenamento mattutino per gli azzurri: le ultime su Osimhen

La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento mattutino degli azzurri alla viglia del match di Europa League contro l’AZ:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’AZ Alkmaar, in programma domani in Olanda per la quinta giornata di Europa League (ore 21).

Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra si è spostata sui campi 1 e 2 dove ha svolto partita mani e piedi. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con esercitazione tattica e calci piazzati.

Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen”.