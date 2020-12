RAI – Rinnovo Insigne, trattativa ferma: i dettagli

Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato del possibile rinnovo di Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli cercherà di ridurre il monte ingaggi del 20-30% nella prossima stagione data la particolare situazione economica. Prima di primavera o fine campionato la trattativa per il rinnovo di Insigne non inizierà. Il capitano azzurro vorrebbe 5,5/6 milioni l’anno, se il calciatore farà un passo indietro e la società uno avanti si potrà trovare un accorso. Insigne vuole restare a Napoli dove sta diventando una bandiera. La società sa di non poter togliere alla squadra la sua bandiera e il suo top player”.