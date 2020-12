Dal 4 dicembre andrà in vigore il nuovo DPCM, che conterrà le misure di sicurezza riguardanti le vacanze natalizie, per le quali i vertici dello Stato hanno chiesto massima prudenza. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha svelato alcuni punti chiave del nuovo decreto, eccoli nel dettaglio:

“A partire dal 20 dicembre e per tutto il periodo festivo saranno vietati gli spostamenti tra regioni, mentre non si potrà lasciare il proprio Comune il 25, 26 dicembre e il 1 gennaio. Sarà consentito di ritornare alla propria abitazione, e nel caso qualcuno possedesse una seconda casa in un’altra regione, questo spostamento potrebbe essere consentito. Confermato per i giorni festivi il coprifuoco dalle 22 alle 6 del mattino, con i negozi che chiuderanno alle 21 e i centri commerciali che potranno restare aperti il fine settimana e nei giorni festivi prima del 20 dicembre. Ristoranti chiusi alle 18, da quest’orario in poi solo asporto e domicilio. Si lavora anche per non far restare gli anziani soli durante le feste”.