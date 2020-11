Il Napoli è impegnato anche fuori dal campo per per farsi restituire il punto di penalizzazione in classifica e per giocare il match contro la Juventus. Infatti, stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro, dopo essere stato respinto dalla Corte Sportiva D’Appello, in settimana dovrebbe presentare il ricorso al CONI.