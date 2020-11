Il Mattino – Insigne carica il Napoli: “Ripartiamo da qui”

Il Napoli stravince contro la Roma e, come racconta Il Mattino, il messaggio più forte arriva da Insigne che carica la squadra.

Il racconto de Il Mattino: “I quattro moschettieri del gol: Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano. Quattro azzurri a segno nella serata dedicata al ricordo di Maradona. Il capitano apre il festival contro la Roma con una punizione, era stato lui nell’ ultimo match giocato il 5 luglio a segnare il gol del 2-1 con un eurogol. Dopo il gol ha baciato la 10 di Diego. «Sicuramente questi giorni dopo la morte di Maradona ci hanno dato una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Ci tenevamo più del solito a fare prestazione e risultato, per lui e per tutta la città che sta soffrendo. Dedichiamo a lui la vittoria», ha dichiarato a Sky. Un Napoli perfettto che ha dominato la Roma. «Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, l’ abbiamo studiata e preparata bene. Noi siamo una squadra con tanta qualità, ma a volte facciamo degli errori e non ci siamo con la testa, questo è sbagliato. La partita con la Roma deve essere un punto di partenza, se giochiamo così possiamo battere chiunque. Testa bassa e lavorare, possiamo fare grandi cose». Il capitano è sempre più un leader, dopo la brutta partita contro il Milan è tornato ai suoi livelli abituali di questa stagione, quelli già fatti vedere nelle partite con le nazionale di Mancini e tantissime volte con in Napoli di Gattsuso.

IL RADDOPPIO DI FABIAN A segno anche Fabian Ruiz, anche lo spagnolo si è riscattato alla grande dopo la brutta prestazione contro il Milan. «È stata una bella vittoria, molto importante. Era difficile perché loro stavano facendo bene e hanno tanti giocatori bravi, ma penso che abbiamo fatto bene. Tutti in questa settimana abbiamo lavorato bene, ascoltato il mister e fatto questa partita importante». Fabian Ruiz ha sottolineato l’ importanza di Ringhio. «Sappiamo che alla fine sono tante partite in campionato e noi dobbiamo stare sempre sul pezzo e fare bene tutte le partite. Facciamo 2-3 partite alla grande, poi in una non ci siamo e dobbiamo correggere questo aspetto. Ora siamo messi bene in classifica, pensando anche a quella partita con la Juve che non abbiamo giocato». Una serata dedicata a Diego. «Per i napoletani, per chi gli è stato vicino, per tutti i giocatori: è importante per chiunque. Ha fatto delle cose importanti. Era difficile, ma la vita è questa, sappiamo che è dura». Il ruolo, Fabian ha giocato da mezzala alta sul centrodestra, ruolo che preferisce anche se lui è un mancino: «Mi sono abituato lì perché quando controllo posso calciare ed è per quello, mi sono abituato così da piccolo. Lo si è visto sul gol».

MERTENS A SEGNO In gol anche Dries, al quarto centro stagionale, tutti le reti messe a segno in campionato. Ha vinto nettamente il duello a distanza con Dzeko e si è ripetuto dopo il sigillo di domenica scorsa contro il Milan. Centravanti del tridente, il Napoli è tornato a giocare con il 4-3-3 e con Lozano e Insigne che giocavano larghi, si sono rivisti i vecchi automatismi. Il belga aveva già sfiorato il gol nel primo tempo, poi ci è riuscito nella ripresa mettendo a segno la terza rete dargli azzurri: un gol da grande opportunista e ora Mertens ha allungato ancora nella classifica dei bomber di tutti i tempi del Napoli. Ciro sempre pià napoletano, sempre più radicato nell’ ambiente, in questa settimana è andato a fare visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli.

POKER POLITANO Ancora a segno anche Politano pur entrando della panchina, pochi miti gli sono servito per colpire: l’ ex interista letteralmente trasformato ds Ringhio, era stato tra i migliori anche nel match di Europa League contro il Rijeka. Spunti, dribbling, concretezza e fiuto del gol: Politano è stato un protagonista anche nel successo contro la Roma dando il suo contributo nell’ ultima parte del match. Questa è la filosofia di Gattuso, tutti devono essere pronti da dare il massimo sia partendo dall’ inizio, sia a partita in corso. E in questa stagione l’ esterno di attacco è entrato al meglio in questa filosofia. Giovedì c’ è un altro match decisivo in Europa Legue contro l’ Az, Politano è stato già decisivo in trasferta con il gol vincente alla Real Sociedad”.