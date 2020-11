Gazzetta dello Sport – Fonseca duro: “Non abbiamo fatto niente!”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato la dura sconfitta dei suoi ed ha cercato di motivare cosa non gli è piaciuto dell’atteggiamento giallorosso.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le sue parole nel post-gara. Il tecnico si è mostrato deluso per la mancanza di spirito combattivo e tenacia. Infatti, il quotidiano reca tali dichiarazioni: “Abbiamo avuto poco coraggio, quello che invece serviva per affrontare una squadra forte come il Napoli – dice l’allenatore della Roma. Loro hanno meritano la vittoria, ma noi non abbiamo fatto niente per portare il risultato a casa”.

“Ma non eravamo i migliori del mondo prima di questa gara e non siamo i peggiori ora, ha poi detto Fonseca. Dobbiamo capire cosa non è andato”.