Ai microfoni di Sky Sport prima del match fra Napoli e Roma è intervenuto Alex Meret . Qui le sue parole:

“Non sono giornate normali, ci sono molte emozioni da elaborare. Il ricordo di Napoli di Diego è forte, è stato un simbolo per la città; i tifosi lo venerano come un Dio. Per noi oggi sarà una partita importante per onorarlo al meglio.”