Ai microfoni di Sky Sport nel post di Napoli-Roma è intervenuto Lorenzo Insigne. Qui le sue parole:

“Diego oggi ci ha dato una spinta in più, la sua morte ci ha fatto male, ma lo abbiamo fatto per la città che sta soffrendo. Penso che questa sera abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, abbiamo tanta qualità; ma facciamo troppi errori alcune volte. Questa sera punto di partenza per continuare un grande campionato all’insegna del lavoro.”