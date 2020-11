Sky – Giuntoli: “Vogliamo onorare al meglio Maradona oggi, abbiamo un obiettivo. Ecco cosa mi hanno raccontato di Maradona dai napoletani”

Ai microfoni di Sky Sport prima del match fra Napoli e Roma è intervenuto Cristiano Giuntoli. Qui le sue parole:

“Nello spogliatoio si respira una buona aria, siamo nel tempio di Diego faremo di tutto per omaggiarlo. Questa settimana abbiamo lavorato tanto sulla mentalità, i ragazzi hanno lavorato per migliorare alcuni aspetti, noi però pensiamo a fare una prestazione – come sempre- buona per raggiungere l’obiettivo della Champions; che lo scorso anno non abbiamo raggiunto. Rino è un grande campione vuole impartire un certo tipo di mentalità e sta forgiando qualche campione. Quando giocava Maradona io ero appena diciottenne, e mi ricordo benissimo la sua classe, giocava in un modo sopraffino, indimenticabile la punizione contro la Juve. Di lui a Napoli ho sentito solo cose eccezionali, in particolare da Strarace – vi era molto legato – trasmetteva felicità ma soprattutto metteva tutti d’accordo.”