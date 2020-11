Sky – Fabian Ruiz: “Dobbiare stare sul pezzo e affrontare bene ogni gara, la morte di Maradona un duro colpo”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Fabian Ruiz per commentare la vittoria per 4-0 del Napoli sulla Roma. Qui le sue parole:

“Oggi non era facile giocare contro questa Roma, sono molto forti e nonostante le assenze restano una squadra di qualità. Le parole del mister ci hanno aiutato molto, dobbiamo stare sempre sul pezzo e affrontare al meglio ogni gara. Si è vero, alcune volte sbagliamo le partite; magari ne facciamo 3 di ottima qualità vincendo e poi ne perdiamo una. La morte di Maradona è stata un brutto colpo, sia per la città di Napoli, che per il mondo intero. Mi trovo bene nel mio ruolo, giocare a destra mi piace di più; sin da piccolo gioco li”.