Morte Maradona: ci sono alcuni retroscena

E’ iniziata l’indagine sulla morte di Diego Armando Maradona. Da soli tre giorni ha lasciato familiari e fan, ma la morte del ‘Pibe de oro’ è ancora un mistero. La Procura di San Isidro sta indagando quindi sulla morte del 10, sotto stretta osservazione ci sono le parole della dottoressa Dahiana Madrid, obbligata a firmare una dichiarazione secondo la quale aveva controllato le condizioni di Diego per tutta la mattina prima della spiacevole notizia. Poi a complicare le cose e a provocare la successiva morte la mancanza di un defibrillatore e di un medico pronto ad intervenire hanno causato la morte. Stando però a quanto riportato da Diario Olè, colpisce il silenzio di Leopoldo Luque, il chirurgo che lo scorso 3 novembre operò al cervello, e suo medico di fiducia ormai da anni.

C’è però un retroscena che colpisce, infatti come spiega El Dia, il suo medico – Leopoldo Luque – non era con Diego nei giorni precedenti la morte, come spiegato da due testimoni alla base ci sarebbe un pesante litigo che risale 19 novembre. Diverse fonti giudiziarie raccontano che non si è assistito solo ad un litigio prettamente verbale; ma pare che ci sia stato anche uno spintone da parte di Maradona. Ora però non resta in dubbio una possibile complicità del medico Luque data la sua assenza, anche per questo non è stato ascoltato come testimone dalla procura, in attesa di prendere una decisone sui possibili percorsi da seguire.