MondoNapoli Live torna in diretta anche stasera!

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha scosso un po’ tutti ma il calcio non si ferma e continua nel nome del Diez.

Infatti, dalle ore 20:00, saremo in diretta su YouTube e su Facebook per parlarvi della partita di stasera, in cui la squadra di Gattuso dovrà affrontare la Roma, partita fondamentale per risalire la china e riavvicinarci alla vetta del campionato.

Il Napoli scenderà in campo omaggiando Maradona dal primo minuto fino alla fine con la quarta maglia, la cui uscita era prevista per dicembre ma che è stata anticipata perché richiama quella dell’Argentina di Diego.

Anche nella nostra diretta, continueremo ad omaggiare Diego con i ricordi, le dediche e vi metteremo al corrente di tutte le iniziative di Napoli per ricordare questo suo figlio adottivo che non ci ha lasciati, ha solo deciso di vivere e vedere Napoli dall’alto.

Inoltre commenteremo con voi le formazioni che scenderanno in campo prima del match, potrete dire la vostra sulle scelte tattiche di Gattuso, analizzeremo i punti deboli e forti della squadra di Fonseca e farete i vostri pronostici insieme ai nostri esperti!

Vi aspettiamo, non mancate!

