La ferita per la perdita di Diego Armando Maradona è ancora fresca: il mondo del calcio e tutti i tifosi che amano questo bellissimo sport fanno fatica ad accettare la scomparsa del più grande giocatore del mondo.

Anche i calciatori sono parecchio scossi: Maradona è un idolo per chiunque voglia iniziare a calcio ed è un modello per tutti i calciatori. Anche per Leo Messi è un duro colpo da digerire: lui da Diego è stato allenato, l’ha avuto come amico e, tante volte, lo hanno persino paragonato al Pibe de Oro.

Oggi, dunque, Messi ha voluto omaggiarlo in un modo speciale: la Pulce ha segnato contro l’osasuna, e dopo il suo goal ha tirato fuori la maglia di Diego quando era un calciatore del Newell’s e l’ha indossata. Questa una foto di questo commovente omaggio:

FONTE: Calciatori Brutti