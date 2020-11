De Magistris: “A maggio 2021 sarà inaugurata la stazione dedicata a Maradona”

Bella iniziativa della città di Napoli in memoria di Diego Armando Maradona. Come comunicato dal sindaco della città, Luigi De Magistris, sul proprio profilo Facebook, nel maggio del 2021 sarà inaugurata la linea 6 della metropolitana sulla tratta Riviera di Chiaia – Fuorigrotta (Mostra d’Oltremare). Quest’ultima fermata sarà chiamata Mostra-Maradona per due motivi: il primo è che sarà la fermata che porterà allo Stadio San Paolo (che a breve diventerà Diego Armando Maradona) e anche perchè all’interno della stazione sarà allestita una mostra dedicata a ‘El Pibe de Oro‘.

