Ass.Boriello: “Ecco quale sarà il nuovo nome del San Paolo. Abbiamo già pensato ad un luogo dove verrà allestito il museo per Maradona”

A Radio Kiss Kiss Napoli, l’assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto nel corso di ‘Radio Gol’ annunciando il nuovo nome dello Stadio San Polo. Qui le sue parole:

“Il San Paolo prenderà il nome di Stadio Comunale Diego Armando Maradona. In tempi brevissimi, lo potremmo già chiamare così. La burocrazia avrà tempi ridotti, questo posso antiparvelo. Il materiale fuori lo stadio è stato prelevato e verrà custodito. Verrà in primo luogo catalogato e poi verrà esposto in un luogo della memoria. Il Museo per ricordare Maradona sarà all’interno dello stadio dove ci sono spazi per allestirlo, sarà molto importante. Voglio inoltre dire che recupereremo anche il materiale ai quartieri Spagnoli-“