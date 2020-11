Tutti negativi i tamponi effettuati in casa Napoli sul gruppo squadra. Non cambia nulla dopo le positività di Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj, buone notizie dunque in vista del match di domani contro la Roma (clicca qui per leggere le probabili formazioni). Di seguito il comunicato ufficiale:

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.



