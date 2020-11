Napoli, ritardo stipendi: ADL ha la strategia per evitare penalizzazioni

Ha fatto discutere nelle ultime settimane la posizione del Napoli riguardo il versamento degli stipendi, con qualcuno che ha fatto trapelare malcontento nello spogliatoio per i ritardi. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, come gli azzurri sono tanti i club che stanno avendo grosse difficoltà di liquidità per stare al passo con le scadenze e, in molti casi, si preferisce attendere la deadline per evitare penalizzazioni, cioè il 1 dicembre.

Sarà infatti proprio martedì il giorno in cui ADL corrisponderà ai calciatori le competenze arretrate, ma circolano già i nomi dei presidenti che hanno attuato la medesima stragegia: la Lazio di Claudio Lotito, il Benevento, la Sampdoria di Massimo Ferrero e il Genoa di Enrico Preziosi.