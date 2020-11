MONDO NAPOLI LIVE – L’analisi della vittoria contro il Rijeka, gli ultimi saluti a Diego e rubrica tattica. Questo e tanto altro ieri in diretta..!

Un’altra serata targata “Mondo Napoli Live” è andata in scena, ieri sera, sulle nostre piattaforme Facebook e Youtube. I nostri opinionisti hanno trattato tantissimi argomenti in diretta e, ovviamente, non poteva mancare tra questi quello dedicato a Diego Armando Maradona.

l confronto tra i nostri colleghi è iniziato a partire dall’analisi del match contro il Rijeka, lasciando spazio ad ognuno per commentare le statistiche degli azzurri e i numeri che hanno caratterizzato il prosieguo della gara. Tutti sono stati d’accordo nell’affermare che, pur non brillando al massimo, il Napoli è riuscito a portare a casa una vittoria importante.

Le pagelle e la rubrica Top e Flop hanno poi dato il via, in seguito, alle riflessioni sui singoli calciatori azzurri. Gli ospiti sono stati interrogati sul gioco degli azzurri in queste ultime gare e sull’impatto del 4-3-3 a partita in corso. Voti appena sufficienti per i quattro calciatori offensivi azzurri, se ne è parlato cercando di esaminare le motivazioni.

La consueta rubrica tattica, condotta da Michele Cecere, ha poi preso il sopravvento con ampio spazio alle immagine più significative del match. Si è discusso sull’impostazione del gioco azzurro e su quali sono stati i momenti chiavi del match.

La tragedia che ci ha accompagnato in questi giorni, relativa alla scomparsa di Diego Armando Maradona, ci ha accompagnati in questi giorni ed è stato così anche ieri sera. Sono state commentate le parole dei calciatori azzurri, tra tutte quelle di Mertens ed Insigne, il loro cordoglio sui social e le misere parole di Cabrini indirizzate a D10S. Spazio, poi, anche allo scambio di battute tra Cruciani e Parenzo presso la trasmissione “La Zanzara”. Da come si evince, dunque, è stata un serata ricca di spunti e riflessioni.

La diretta si è poi conclusa con i pronostici del Bet, commentati dal nostro Davide Luise alle battute finale della nostra trasmissione. In basso potrete leggere la nostra bolletta.

