Gazzetta – Caos Serie A: 5 squadre non hanno ancora pagato gli stipendi, c’è anche il Napoli!

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla crisi economica che sta colpendo la Serie A. Di seguito l’articolo: “Nei giorni scorsi è emerso il caso del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che non ha ancora pagato il mese di settembre e si ripropone di colmare la lacuna martedì prossimo, cioè l’ultimo giorno utile per i pagamenti dell’attuale trimestre: quindi includendo anche ottobre e novembre. In una situazione simile sono anche la Lazio di Claudio Lotito, sempre molto accorto nel gestire le proprie risorse finanziarie, e Oreste Vigorito, patron del neo-promosso Benevento”.