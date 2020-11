ESCLUSIVA – Nuovo murales per Maradona, gli autori: “Vorremmo diventasse un nuovo luogo di culto per gli azzurri e non solo…”. Le prime foto e dove si trova

San Giovanni a Teduccio, i Quartieri Spagnoli e il Rione Sanità, luoghi simbolo della città di Napoli e sfondo del via vai di fedeli che in questi giorni mostrano l’immagine della Napoli che piange la scomparsa dell’icona Diego Armando Maradona, con le gigantografie dell’argentino trasformate in simboli di culto per il D1OS che ha unito nella gioia e nel dolore tutto il mondo del calcio. A partire da oggi anche l’hinterland vesuviano potrà vantare il proprio murales in memoria d’El Pibe De Oro.

L’idea è di Luigi De Falco e Gialuigi Viola, due tatuatori tifossisimi del Napoli di Boscotrecase, alle falde del Vesuvio. Nonostante il momento difficile a causa della chiusura prolungata della loro attività, i due supporters azzurri hanno pensato bene di omaggiare Diego rimboccandosi le maniche e dedicando alla leggenda argentina un’opera d’arte che nulla ha da invidiare alle più note degli artisti che li hanno preceduti.

Con grande orgoglio Luigi, uno dei due autori, ha commentato l’idea di realizzare l’opera in memoria di Maradona ai microfoni di MondoNapoli.it: “Quando abbiamo saputo che degli amici proprietari di un bar ci avrebbero messo a disposizione una grossa parete per realizzare il murales, non ci abbiamo pensato due volte, sono stati due giorni di lavoro intenso ma ne è valsa la pena. Maradona? Ha scritto la storia del Napoli e dell’Argentina, fin da subito abbiamo immaginato di rappresentarlo con la maglia divisa a metà, come il suo cuore, in parte albiceleste e in parte con la storica maglia degli azzurri marchiata Buitoni”.

In attesa di tempi migliori, e con la speranza che il Napoli possa regalare gioie che almeno in parte colmino la perdita di Diego: “Ci piacerebbe che il murales che abbiamo realizzato diventi un simbolo non solo per celebrare Maradona, ma per festeggiare ogni ricorrenza. Sperando in una prossima situazione di normalità, sarebbe bello che diventasse il nuovo luogo di culto per i tifosi del Napoli, oltre quelli già sparsi per la città“.

Di seguito le immagini del Murales per Maradona, visibile in Via Panoramica 124, Terzigno (NA), nei pressi del Grims Café: