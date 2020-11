Il ricordo di Diego Armando Maradona ha commosso tutto il mondo: la sua morte ha colpito di sorpresa tutti e nessuno se lo aspettava.

In Argentina, come a Napoli, la gente era ancora incredula, ma questa vicenda potrebbe non finire qui: infatti, si prova la rabbia e lo sgomento per la sua perdita, e in Argentina, per chiudere questa vicenda senza ombre, hanno deciso di aprire un’inchiesta sulla sua morte.

Ci sono molte, troppe incongruenze sulla sua morte: inanzitutto, ci sono delle incongruenze sull’orario della morte. Alcuni parlano delle 12, ma secondo altri sarebbe morto all’alba, dopo l’ultimo controllo dell’infermiere; il cadavere, inoltre, sarebbe stato trovato alle 11:30, dunque Maradona non ha mai fatto colazione, come sostengono i media.

Per quanto riguarda i soccorsi, il centralino dimostra che le ambulanze erano a casa di Diego in 12 minuti e non ci hanno messo più di 30 minuti , come hanno detto alcuni. E bisognerà anche analizzare la mancanza in casa delle attrezzature per il primo soccorso: sembra alquanto strano che a casa di Maradona, che soffriva di cuore, non ci fosse un defribillatore.

Insomma, tante domande, che devono trovare una risposta per far riposare Diego in pace.