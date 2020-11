MONDO NAPOLI LIVE – Ritorna il nostro doppio appuntamento del venerdì, vi aspettiamo alle 18 e alle 21 su Facebook e Youtube!

Dopo la grande e lunga giornata di ieri, che abbiamo interamente dedicato a Diego Armando Maradona, stasera ritorna il nostro appuntamento con “Mondo Napoli Live”, ci troverete come sempre su Facebook e Youtube.

Come ben sapete, il nostro solito venerdì si colora di ben due appuntamenti: ci ritroveremo in primis alle ore 18 con la rubrica “L’Angolo del Fantallenatore”, durante la quale i nostri esperti di fantacalcio saranno a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Alle 21, invece, esamineremo il post partita di Napoli-Rijeka, dando spazio alle pagelle e ai top e flop della partita, senza mai perdere di vista la scomparsa dell’eterno Diego.

Concluderemo la puntata con i pronostici del Bet, sperando di riscontrare qualche esito positivo nelle nostre schedine.

